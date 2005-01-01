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Я здесь, чтобы найти работу

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Телеком и IT
Рекрутинг

Нашей основной задачей является поиск it специалистов. Талантливых, профессиональных и надежных людей, способных в полной мере раскрыть свой потенциал, накопленный опыт и узкоспециализированные знания.

Подбор ценных it кадров требует гибкого и продуманного подхода, что является неотъемлемой частью услуг нашего рекрутингово агентсва.

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HR Консалтинг |
Обучение | Тренинги

Карьерный и профессиональный рост требует соответсвующего подхода. HR консультант должен иметь большой опыт наставничества, обучения персонала и решения проблем в коллективе.

Мы примем во внимание все ваши потребности и предоставим решения для повышения потенциала и мотивации вашего персонала.

Наш карьерный тренер Наталия Тылка с удовольствием поможет вам максимально раскрыть свои навыки.

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Поиск
Должностных Лиц

Для решения глобальных вопросов компаниям требуются люди с разнообразным и глубоким опытом в различных областях. Это технологии, управление персоналом, решение проблем, управление рисками, работа с бюджетом, финансовый менеджмент и т.д.

Подобные it таланты не так просто найти и они требуют особого подхода. В нашей команде работают опытные it рекрутеры, которые имеют налаженную сеть связей и многолетний опыт работы со специалистами подобного уровня.

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Исследования рынка
и уровня зарплат

Возникли проблемы с пониманием потребностей рынка? Требуется исследование уровня зарплат и бонусов? Хотите получить больше информации о том, сколько есть людей с определенными навыками в определенной локации? Желаете получить целенаправленного рекрутера с почасовой ставкой?

Если ваш ответ - "да", то вы в правильном месте! Давайте обсудим вашу задачу и сделаем вас самой счастливой компанией!

Технические специализации:
  • Веб-программирование
  • ПК разработка
  • Аппаратная инженерия
  • Тестирование ПО
  • Мобильная разработка
  • Разработка баз данных / BI администрирование
  • Системное и сетевое проектирование / администрирование
Управленческие специализации:
  • Технический лидер
  • CTO
  • Инженерный руководитель/менеджер
  • Архитектура ПО
  • R&D директор
  • Специалист отдела кадров / удержания сотрудников
  • HR менеджер
  • Директор по персоналу
  • Старший рекрутер
  • Рекрутинг руководитель
SKILLERS является членом NPA Worldwide - старейшей рекрутинговой сети, действующей на территории
стран СНГ, Европы, Азии, США
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Северная Америка
Европа
Страны СНГ
Азия
Контакты

Приглашаем посетить наш офис или связаться
с нами по электронной почте или телефону.

Обращайтесь к нам за помощью в любое время.
Мы пришлем ответ в скором времени!

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Покоряем IT рекрутинг с 2005 года

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