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Телеком и IT
Рекрутинг
Нашей основной задачей является поиск it специалистов. Талантливых, профессиональных и надежных людей, способных в полной мере раскрыть свой потенциал, накопленный опыт и узкоспециализированные знания.
Подбор ценных it кадров требует гибкого и продуманного подхода, что является неотъемлемой частью услуг нашего рекрутингово агентсва.
HR Консалтинг |
Обучение | Тренинги
Карьерный и профессиональный рост требует соответсвующего подхода. HR консультант должен иметь большой опыт наставничества, обучения персонала и решения проблем в коллективе.
Мы примем во внимание все ваши потребности и предоставим решения для повышения потенциала и мотивации вашего персонала.
Наш карьерный тренер Наталия Тылка с удовольствием поможет вам максимально раскрыть свои навыки.
Поиск
Должностных Лиц
Для решения глобальных вопросов компаниям требуются люди с разнообразным и глубоким опытом в различных областях. Это технологии, управление персоналом, решение проблем, управление рисками, работа с бюджетом, финансовый менеджмент и т.д.
Подобные it таланты не так просто найти и они требуют особого подхода. В нашей команде работают опытные it рекрутеры, которые имеют налаженную сеть связей и многолетний опыт работы со специалистами подобного уровня.
Исследования рынка
и уровня зарплат
Возникли проблемы с пониманием потребностей рынка? Требуется исследование уровня зарплат и бонусов? Хотите получить больше информации о том, сколько есть людей с определенными навыками в определенной локации? Желаете получить целенаправленного рекрутера с почасовой ставкой?
Если ваш ответ - "да", то вы в правильном месте! Давайте обсудим вашу задачу и сделаем вас самой счастливой компанией!
Слава Костинский
Региональный Директор - Altium
"Мы были очень впечатлены работой, которую VENBEST Recruiting (Skillers) провели для нас. Консультанты профессиональны, внимательны и понимают потребности нашего бизнеса. Они помогли нам в ряде сложных областей и качество кандидатов которых они предложили просто фантастическое, как и их способность не затягивать во времени.
Профессиональная и дружная команда людей, с которыми приятно работать. Мы без колебаний рекомендуем VENBEST Recruiting (Skillers) всем, кто ценит выгодные решения"
Светлана Звягинцева
Talent Manager - Crytek Ukraine
"Изначально меня приятно удивил энтузиазм рекрутеров этой компании, а также их навыки ведения переговоров с клиентами. Skillers предоставили наилучший сервис по подбору персонала среди всех кадровых компаний с которыми я сталкивалась. С самого начала они смогли точно определить какие навыки необходимы для соответвующих должностей в нашей компании и подобрать подходящих специалистов в кратчайшие сроки. Рекрутеры Skillers - это трудолюбивые, высокоэффективные профессионалы с грамотным клиентским сервисом. Они безусловно получают мою рекомендацию и я буду рада предоставить дополнительную информацию, если у кого-то есть вопросы! "
Ярослав Гнатюк
Talent Manager - Crytek Ukraine
"Возможность нанять высококвалифицированных разработчиков в сжатые сроки имеет решающее значение для нашей компании. Мы работаем с VENBEST Recruiting (Skillers) уже несколько лет, и мы действительно довольны результатами.
Наши запросы обрабатываются быстро и качественно. Благодаря VENBEST Рекрутинг (Skillers) мы больше не беспокоимся о том, чтобы вовремя привлекать лучших инженеров в свои команды "
Яна Жездрина
Recruitment/HR Manager - Cogniance
"VENBEST Recruiting (Skillers) более 5 лет является надежным партнером Cogniance, усердно работая над поиском лучших талантов на рынке. Они способствовали формированию имени компании на украинском ИТ-рынке, показали себя отличным посредником, сглаживающим процесс подбора персонала для нас и кандидатов, консультировали Cogniance по различным вопросам, связанным с исследованиями рынка и программами обучения. Я однозначно рекомендую VENBEST Recruiting (Skillers)! Они быстро станут частью вашей команды, точно зная что вам нужно и предоставляя максимально возможную профессиональную помощь."
Алекс Нескин
Founder/CTO - Petcube
"VENBEST Recruiting (Skillers) является нашим рекрутинговым партнером с начала 2015 года, и я настоятельно рекомендую их как настоящих спасателей, когда речь идет о росте команды по исследованиям и разработкам.
Помимо скорости и надежности, им всегда удается найти кандидата, который не только соответствует нашим техническим требованиям, но также отлично вписывается в нашу команду"
Стрелец Елена
Recruitment Manager - Ukrtelecom
"Мы начали наше сотрудничество с Venbest Recruiting (Skillers), чтобы они помогли нам в подборе сильной команды профессионалов для нового проекта по внедрению CRM и биллинговых систем. И первые результаты нашего сотрудничества оказались чрезвычайно позитивными. Консультанты Venbest Recruiting (Skillers) - быстрые, отзывчивые и разбирающиеся в отрасли профессионалы. Они не жалеют времени чтобы понять наши потребности как клиента и подобрать действительно подходящих для нас кандидатов. Я хотела бы поблагодарить Skillers за отличную работу и партнерскую поддержку"
Дарина Филоненко
HR Specialist - Netvertise Ltd
"Благодаря Venbest Recruiting (Skillers) с нами в компании теперь работает по настоящему опытный старший разработчиком. Он не только хороший инженер, но и яркая личность. Личные качества очень важны для нас.
Наше сотрудничество со Skillers было очень продуктивным. Они познакомили меня с кандидатами которые не только опытные разработчики, но и отлично вписались в нашу команду"
Приглашаем посетить наш офис или связаться
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