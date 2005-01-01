HR Консалтинг |

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Карьерный и профессиональный рост требует соответсвующего подхода. HR консультант должен иметь большой опыт наставничества, обучения персонала и решения проблем в коллективе.

Мы примем во внимание все ваши потребности и предоставим решения для повышения потенциала и мотивации вашего персонала.

Наш карьерный тренер Наталия Тылка с удовольствием поможет вам максимально раскрыть свои навыки.